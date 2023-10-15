رئيس البرلمان يحيل اتفاقيات دولية للجان النوعية المتخصصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المتخصصة، وقد ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تلك الاتفاقيات وأعدت تقارير خاصة بشأنها، ثم تم عرضها على المجلس الذي أحالها إلى اللجان النوعية المتخصصة، وجاءت تلك الاتفاقيات على النحو التالي.

التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها

1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.

الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان

3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.

4. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023.

5. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023.

6. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023.

7. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023.

8. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 202