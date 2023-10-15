الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار "غير متوقع" قبل انطلاق المران

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات وزن قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي زامبيا والجزائر.

وكشف مصدر مسئول أن قرار المدير الفني للأهلي جاء من أجل الأطمئنان على مدى التزام  لاعبي الفريق الأول بتنفيذ البرنامج الموضوع لهم خلال فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب الفوز على الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

انتهاء الراحة السلبية

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة  بعد انتهاء الراحة السلبية التي  حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية أهداف مقابل الهدف.

يغيب 11 لاعبًا عن التدريبات بسبب ارتباطهم بالاجندة الدولية حيث يتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالى ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبي.

كولر مران الأهلي سيمبا التنزاني قياسات وزن الدوري الإفريقي

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