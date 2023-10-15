البيت الأبيض: بايدن ناقش مع عباس سبل التعاون مع مصر والأردن لتهدئة الأوضاع

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس فلسطين محمود عباس، تطورات التصعيد الجاري في غزة، كما ناقشا الجهود بين واشنطن وفلسطين والأردن ومصر وتل أبيب لوقف الصراع.

ووفقا لبيان نشره موقع البيت الأبيض، اليوم الأحد، فقد أدان الرئيس بايدن هجوم حماس على إسرائيل، وأكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير.

وأطلع الرئيس عباس، الرئيس بايدن على مشاركته في المنطقة وجهوده لتقديم المساعدة الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، خاصة في غزة.

وأعرب بايدن للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية عن دعمه الكامل هذه الجهود المهمة والمستمرة.

كما ناقش بايدن مع الرئيس عباس جهود الولايات المتحدة للعمل مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وغيرها لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وأخيرًا، عرض الرئيس بايدن بالتفصيل الجهود الأمريكية للتنسيق مع الشركاء لمنع اتساع نطاق الصراع، وناقش الزعيمان الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية والمنطقة الأوسع.

CNN.. غزة فى حالة دمار كاملة

وقالت الشبكة الأمريكية "سي إن إن"، في تقرير لها، إن الأوضاع في غزة تحولت لكارثة كاملة، مع نقص خطير في المياه النظيفة والغذاء، بينما يحاول عشرات الآلاف من الفلسطينيين الفرار من الغارات الجوية المعيقة والهجوم البري الإسرائيلي الوشيك.

وأوضحت "سي إن إن" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، يوم السبت، إن قواته تستعد للمراحل التالية من الحرب، بما في ذلك "ضربات مشتركة ومنسقة من الجو والبحر والبر" ردا على الهجمات الإرهابية غير المسبوقة التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر، والتي تسيطر على القطاع.

وقُتل ما لا يقل عن 1300 شخص خلال عملية حركة حماس، فيما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "أسوأ مذبحة للشعب اليهودي منذ المحرقة".