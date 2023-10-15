الفلبينيون ينتظرون الخروج من غزة عبر معبر رفح البري

قالت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية أن الحكومة الفلبينية تكثف اتصالاتها من أجل إجلاء رعاياها في غزة عن طريق معبر رفح المصري.

التصعيد في غزة يهدد الأجانب

ورفعت وزارة الخارجية الفلبينية (DFA) مستوى التأهب في غزة إلى المستوى الرابع، وهو ما يعني العودة الإلزامية للفلبينيين هناك بسبب تدهور الوضع الأمني، حيث يوجد 137 فلبينيًا في غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تعليماته للمدنيين في مدينة غزة بالانتقال جنوبًا خلال 24 ساعة حفاظًا على سلامتهم، في إشارة إلى أن الغزو البري وشيك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا "ترغب وزارة الخارجية في إبلاغ مواطنينا بأنه بسبب الوضع الحالي في غزة، وضعنا غزة تحت مستوى التأهب الرابع (العودة الإلزامية)".

وأوضحت أن الحكومة الفلبينية "تعرفت على 131 من مواطنينا فلبينيًا في غزة، وأن 78 منهم على الأقل موجودون الآن بالقرب من معبر رفح الحدودي، مشيرة إلى أن الباقي غادروا شمال غزة لكن الحكومة الفلبينية تواصل العمل على إعادة مواطنيها وستقدم تحديثات بشأن التطورات.

ومن المقرر أن تعود الدفعة الأولى من الفلبينيين الموجودين في إسرائيل، والتي تتكون من ثمانية أفراد، إلى البلاد في 16 أكتوبر.

ولا تزال غزة تحت حصار مشدد ومع ذلك، تتعاون وزارة الخارجية مع الشركاء الدبلوماسيين لتسهيل المرور الآمن للفلبينيين عبر معبر رفح الحدودي بحسب الصحيفة.

تقرير آسيوي: مصر صانعة سلام في غزة

وقالت وكالة “IANS” الآسيوية إن مصر تلعب دور صانع السلام مع تطور الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تعمل إحلال وإعادة السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت الوكالة إنه منذ بداية التصعيد في غزة سارعت مصر إلى تأكيد موقفها كصانع سلام، وقد حثت القاهرة الجانبين على وقف التصعيد حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح عن الحاجة إلى حل عادل للدولتين.