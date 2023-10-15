جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالاتجاه إلى جنوب القطاع

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقال أدرعي: نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم، على حد تعبيره.

وأضاف، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "x": أبلغكم بأن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا، مرفقًا خريطة توضح المحور المذكور.

وتابع: حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبًا إلى خان يونس، إذا كانت تهمهم سلامتكم وسلامة أعزائهم، اتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا.

زاعمًا أن قادة حماس قد اعتنوا بأنفسهم وبأفراد عائلاتهم.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 شهيدًا و9042 جريحًا، منذ السبت الماضي.

وأفاد بيان للبنتاجون بأن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط، لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل.

وقال أوستن، في بيان وزارة الدفاع: "لقد وجهت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور) بالبدء في التحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل، أو أي جهود تهدف إلى توسيع نطاق هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

وتضم المجموعة الهجومية أيضًا طراد صواريخ موجهة ومدمرات، وتسعة أسراب من الطائرات، وطاقمًا من هيئة الأركان.

وستنضم حاملة الطائرات "يو إس اس إيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد"، التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.

وقال أوستن، في البيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل، وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

وشنت حماس، التي تحكم قطاع غزة، هجومًا مفاجئًا غير مسبوق على إسرائيل قبل أسبوع، ما أسفر عن أسوأ إراقة دماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.