الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: الاحتلال يؤجل الغزو البرى الشامل لغزة بسبب الظروف الجوية

غزة
غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن 3 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تكشف عن هويتهم، إن جيش الاحتلال قرر تأجيل الغزو البري الشامل لقطاع غزة بسبب الظروف الجوية الحالية.

الغزو البري الإسرائيلي

وقالت الصحيفة: كان من المتوقع أن يبدأ الغزو البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية والسماء المبلدة بالغيوم وسط توقعات بسقوط أمطار، مما يصعب العمل على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات دون طيار.

txt

الرئيس الأمريكى: ندعم جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة

تفاصيل الغزو البري الإسرائيلي 

ووفقًا للصحيفة، فإن الهجوم الإسرائيلي سيتم من خلاله استخدام وحدات مشاة ودبابات وخبراء متفجرات، والكثير من الطائرات المقاتلة والمروحيات والمسيرات والمدفعية، التي يتم إطلاقها من الأرض والبحر.

وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى الالتزام بقانون الحرب

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت، وأكد دعم واشنطن لأمن إسرائيل، وناقشا أهمية الالتزام بقانون الحرب.

وقال البنتاجون، في بيان: "ناقش خلال الاتصال أهمية الالتزام بقانون الحرب، بما في ذلك التزامات حماية المدنيين، والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها لاستعادة الأمن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تطورات الأوضاع في غزة.

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل، خلال اتصاله مع نتنياهو، كما أكد خلال اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، معربًا عن إدانته لحركة حماس. 

txt

الصحة العالمية: على إسرائيل سحب أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة

الصحة العالمية: على إسرائيل سحب أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة

كما دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب الأوامر بإخلاء 22 مستشفى تعالج المئات في شمال غزة، محذرة من أن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وكذلك وضع الصحة العامة الحالي في القطاع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المرافق الصحية بأقصى طاقتها، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير لعدد المرضى- سيكون بمثابة حكم بالإعدام.

نيويورك تايمز الجيش الإسرائيلي الغزو البري غزة قطاع غزة الغزو البري الاسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"