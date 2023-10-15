نيويورك تايمز: الاحتلال يؤجل الغزو البرى الشامل لغزة بسبب الظروف الجوية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن 3 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تكشف عن هويتهم، إن جيش الاحتلال قرر تأجيل الغزو البري الشامل لقطاع غزة بسبب الظروف الجوية الحالية.

الغزو البري الإسرائيلي

وقالت الصحيفة: كان من المتوقع أن يبدأ الغزو البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية والسماء المبلدة بالغيوم وسط توقعات بسقوط أمطار، مما يصعب العمل على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات دون طيار.

تفاصيل الغزو البري الإسرائيلي

ووفقًا للصحيفة، فإن الهجوم الإسرائيلي سيتم من خلاله استخدام وحدات مشاة ودبابات وخبراء متفجرات، والكثير من الطائرات المقاتلة والمروحيات والمسيرات والمدفعية، التي يتم إطلاقها من الأرض والبحر.

وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى الالتزام بقانون الحرب

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت، وأكد دعم واشنطن لأمن إسرائيل، وناقشا أهمية الالتزام بقانون الحرب.

وقال البنتاجون، في بيان: "ناقش خلال الاتصال أهمية الالتزام بقانون الحرب، بما في ذلك التزامات حماية المدنيين، والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها لاستعادة الأمن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تطورات الأوضاع في غزة.

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل، خلال اتصاله مع نتنياهو، كما أكد خلال اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، معربًا عن إدانته لحركة حماس.

الصحة العالمية: على إسرائيل سحب أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة

كما دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب الأوامر بإخلاء 22 مستشفى تعالج المئات في شمال غزة، محذرة من أن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وكذلك وضع الصحة العامة الحالي في القطاع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المرافق الصحية بأقصى طاقتها، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير لعدد المرضى- سيكون بمثابة حكم بالإعدام.