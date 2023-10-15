الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى: ندعم جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع الحالية في غزة، فيما قال البيت الأبيض إن بايدن أكد دعمه لجهود إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة"، و"توفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك"، و"الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة"، مشددًا على "ضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في غزة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الرئيس الفلسطيني، إنه "يرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، داعيًا إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".

وأكد محمود عباس، أن "السلام والأمن في منطقتنا يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية"، مشيرًا إلى أن "الجانب الفلسطيني مستعد للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن عبر خلال الاتصال عن دعمه الكامل لجهود عباس والسلطة الفلسطينية، حتى يتسنى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.

وأضاف أن بايدن بحث مع عباس الجهود الأمريكية للعمل مع "الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

كما أطلع الرئيس الأمريكي نظيره الفلسطيني على جهود الولايات المتحدة "للتنسيق مع الشركاء لتفادي اتساع نطاق الصراع، وتناول الرئيسان ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".

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