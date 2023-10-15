الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسوشيتد برس: مخاوف من نفاد المعدات والآلات في مستشفيات غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

حذرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتحديدا أوضاع المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في المعدات، محذرة من احتمالية وفاة الآلاف إذا نفدت الإمدادات مع اقتراب الهجوم البري الإسرائيلي.

الأوضاع في غزة 

وقالت الوكالة إن  سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون واجهوا صراعًا متزايدًا من أجل الحصول على الغذاء والماء والسلامة واليوم يستعدون لغزو وشيك بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى.

وحذر مسعفون في غزة اليوم الأحد من أن الآلاف قد يموتون إذا نفد الوقود والإمدادات الأساسية من المستشفيات المكتظة بالجرحى، بينما يكافح المدنيون للعثور على الغذاء والماء والأمان قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع في الحرب.

وتمركزت القوات الإسرائيلية، بدعم من انتشار متزايد للسفن الحربية الأمريكية في المنطقة، على طول حدود غزة وأجرت تدريبات استعدادا لما قالت إسرائيل إنها حملة واسعة النطاق لدخول غزة وقد أدى أسبوع من الغارات الجوية العنيفة إلى تدمير أحياء بأكملها، لكنها فشلت في وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

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مستشفيات غزة في كارثة 

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 2329 فلسطينيا استشهدوا منذ اندلاع القتال، وهو عدد أكبر مما قتل في حرب غزة عام 2014، والتي استمرت أكثر من ستة أسابيع، وهذا يجعل هذه الحرب هى الأكثر دموية من بين حروب غزة الخمس لكلا الجانبين. 

وفي مستشفى ناصر في مدينة خان يونس الجنوبية، ثاني أكبر مستشفى في غزة بعد الشفاء، تمتلئ غرف العناية المركزة بالمرضى الجرحى، معظمهم من الأطفال دون سن الثالثة،  وقال الدكتور محمد قنديل، استشاري مجمع الرعاية الحرجة، إن مئات الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة جراء الانفجار وصلوا إلى المستشفى، حيث من المتوقع أن ينفد الوقود بحلول غدا  الاثنين.

 وهناك 35 مريضًا في وحدة العناية المركزة يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي للبقاء على قيد الحياة و 60 آخرين على غسيل الكلى، وأضاف أنه إذا نفد الوقود "فهذا يعني أن النظام الصحي برمته سيتوقف، وستتوقف الخدمات".

وقال بينما كان الأطفال يئنون من الألم في الخلفية: "نحن نتحدث عن كارثة أخرى، جريمة حرب أخرى، مأساة تاريخية. كل هؤلاء المرضى معرضون لخطر الموت إذا انقطعت الكهرباء".

وفي مستشفى كمال علوان شمال قطاع غزة، قال رئيس قسم طب الأطفال الدكتور حسام أبو صفية، إن المستشفى لم يتم إخلاؤه رغم الأمر الإسرائيلي لعدم وجود وسيلة لنقل المرضى إلى مكان آخر دون المخاطرة بحياتهم.

 وقال إن هناك سبعة أطفال حديثي الولادة في وحدة العناية المركزة موصولين بأجهزة التنفس الصناعي. "لا يمكننا الإخلاء، فهذا يعني وفاتهم.

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