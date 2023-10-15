الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد التخفيض.. اعرف قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر

المواد الغذائية
المواد الغذائية

مساعي كثيرة اتخذتها الحكومة من أجل تخفيض أسعار المواد الغذائية الأكثر أهمية بعد حملة غلاء الأسعار التي شهدها السوق المصري على مدار الأسابيع الماضية وكانت تمثل عبء كبير على المواطنين، ما دفع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتخفيف عن المواطنين. 

قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر بعد الانخفاض 

نعرض في التقرير التالي قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر بعد التخفيض وفق مبادرة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. 

تم تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين لمدة 6 أشهر منذ أمس السبت  14 أكتوبر 2023 في الأسواق المصرية.

وتم تحديد قيمة التخفيض بنسبة من 15 إلى 25 % وهي للسلع الأساسية ومنها  الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس والأرز  بالإضافة إلى منتجات الدواجن والبيض يصل حجم التخفيض فيهم إلى 15%.

خبراء يكشفون دور التعاونيات في تخفيض أسعار السلع الغذائية

أسعار المواد الغذائية بعد التخفيض في المجمعات 

سعر كيلو السكر 27 جنيها.

سعر زجاجة الزيت حجم اللتر ما بين  38 و 45 جنيها.

سعر كيلو  الأرز يتراوح ما بين 18 و 20 جنيها.

سعر كيلو العدس 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها.

سعر زجاجة الزيت حجم  700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها.

سعر  كيلو الدقيق  18 جنيها.

سعر عبوة اللبن  النصف كيلو  14.90 جنيها.

سعر عبوة اللبن الكيلو 27.90 جنيها.

سعر الجبنه مثلثات 8 قطع هو 8 جنيهات.

 سعر علبة الجبن حجم  500 جرام 24 جنيها بدلاً من 30 جنيها.

 سعر علبة الجبن حجم 250 جرام يتراوح بين 14 و 16 جنيها.

سعر كيلو العدس السائب 36.5 جنيها.   

 سعر كيس المكرونة حجم 400 جم 7.5 جنيهات.

أما سعر كيس مكرونة اسباكتي حجم 400 جم 8 جنيهات.

سعر عبوة  الشاي  حجم 250 جم 44 جنيها.

تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة غلاء الأسعار 

ومن أجل التأكد من تطبيق مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين؛ للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها. 

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