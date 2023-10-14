السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور على السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينتي بنها وطوخ؛ لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

وشملت الجولة المرور على منافذ البيع والسلاسل التجارية بمنطقة الشدية ومنطقة الحرس الوطني وشارع مدرسة الشبان المسلمين ومنطقة أتريب بمدينة بنها، كما تم المرور بمدينة طوخ على منافذ البيع بشارع مجلس المدينة ومنطقة الساحة ونفق الحدادين، بالإضافة إلى مول العابد على الطريق الزراعي.

وخلال الجولة تابع المحافظ التزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها بالمبادرة، حيث بدأت أسعار كيلو السكر 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا أي بتخفيض بنحو 8 جنيهات والأرز 23 جنيهًا ولتر الزيت الخليط 40 جنيهًا وكيلو الفول المدمس 20 جنيهًا والعدس الأصفر والأسود 38 جنيهًا ومنتجات الألبان والجبن بتخفيض من 15 إلى 25%.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية، خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، يأتي ذلك تطبيقًا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من اليوم السبت بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين حيث ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق.

محافظ القليوبية منافذ البيع مجلس الوزراء السلع الغذائية خفض الأسعار

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