محافظ القليوبية: بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة والتي تجسد الاهتمام بالأجيال الجديدة، والتي يُنظمُها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر الجاري وحتى ٣١ ديسمبر المقبل.

وأوضح "الهجان" أن الجائزة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على نشر الوعي الثقافي وتنمية واكتشاف القدرات الإبداعية التي لدى النشء الصغير، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأمة في عصرنا الحالي أن ترتقي وتتنافس دون استمرار الحاجة الملحة لوجود الأشخاص المبتكرين المبدعين بأعداد متزايدة، الأمر الذي يدفع إلى أهمية وضرورة رعاية النشء الصغير والشباب حتى يتم اكتشاف وتحديد القدرات والمواهب الإبداعية منذ بداية مراحل الطفولة المبكرة.

وأشار "المحافظ" إلى أن المشاركة والتقديم في الجائزة يتم في عددٍ من المجالات منها مجال الأدب ويشمل القصص القصيرة والشعر والتأليف المسرحي، ومجال الفنون ويشتمل على الرسم والعزف والغناء، ومجال الإبداع والابتكار من حيث تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية والإبتكارات العلمية، لافتًا إلى أن الجائزة تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، وتبلُغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

شروط التقديم

كما تتضمن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير على النحو الآتي:

• أن يكون المُتقدم مصري الجنسية وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

• ألا يتجاوز سن المُتقدم عند فتح باب التقديم في الإعلان عن ثمانية عشر سنة ميلادية.

• أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين.

• أن تكون جميع الأعمال المقدمة باللغة العربية فقط.

• ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

• لا يحق للشخص التقدُم في أكثر من مسابقة أُخرى.

• وللإستعلام والاستفسار عن الجائزة والإطلاع عن شروط المسابقة يرجى الدخول على صفحة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني ( www.ckp.eg )، أو من خلال الإرسال عبر الواتس آب على الرقم (٠١٥٥٩٩١٩٩٤٤).