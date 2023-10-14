التموين: خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15% و25%

أعلن الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن رصد غرفة العمليات التي شكّلها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل بالتنسيق مع عمليات غرف المحافظات، إذ تهدف هذه الغرفة إلى متابعة أسعار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية في أسواق المحافظات، بدءًا من اليوم السبت.

وتشمل المبادرة، الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، وتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر.

تستهدف المبادرة، خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15% و25%، والسيطرة على الزيادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية بعد ارتفاعاتها المتتالية خلال الأيام الماضية. وقد تم تطبيق المبادرة في جميع السلاسل والمحال التجارية في كافة المحافظات.

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، أن غرفة العمليات قد رصدت انخفاضًا في أسعار السكر إلى 27 جنيهًا للكيلو، وتوافره بكميات تلبي احتياجات كل مواطن دون حد أقصى للشراء. كما تراجعت أسعار جميع أنواع الزيوت، حيث انخفضت أسعار كرتونة الزيت الخليط التي تحتوي على 12 عبوة بوزن 0.700 لتر إلى 370 جنيهًا بدلاً من 463.68 بسعر 32 جنيهًا للعبوة. ويصل سعر لتر الزيت ضمن المبادرة الجديدة إلى حوالي 41 جنيهًا بخصم يصل إلى 20% مقارنة بالأسعار الحالية. وأضاف أن المنتجات مطبوع عليها السعر، والحد الأقصى لسعر التجزئة مطبوع على السلعة نفسها ولا يمكن التلاعب به.

أشار المتحدث إلى انخفاض أسعار الفول بنسبة 25% والعدس بنسبة 21%، وكذلك المكرونة التي انخفضت من 15% إلى 18%، وتراجعت منتجات الألبان بنسبة 15%، بينما انخفضت الألبان بنسبة 11%، وهذا ينطبق على جميع الأنواع، كما تراجع الزيت الخليط بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

تطبق المنافذ الجمركية في الموانئ الآن قرارًا يعفي نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر.

يشمل هذا القرار إعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية، مثل الألبان والزبد والجبن والشاي والدهون والشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية المهدرجة، والسكر والمكرونة والأدوية ومحضرات تغذية الحيوانات والدواجن ولحوم طيور الدواجن وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والضأن والماعز، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

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