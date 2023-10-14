"التموين": 240 جنيهًا سعر كيلو اللحوم البلدي

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن نسبة التخفيضات التي تم الالتزام بها تتراوح بين 15% و30%، وتشمل الفول والأجبان والزيوت والسكر والمكرونة والدواجن والأرز.

وأكد كمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن أسعار اللحوم السوداني الطازجة 220 جنيهًا للكيلو، وسعر الكيلو البلدي 240 جنيهًا، وسعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيهًا، وهذه الأسعار في كافة المنافذ.

وأضاف كمال أن جميع الأسعار مدونة على العبوات في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أن سعر السكر انخفض إلى 27 جنيهًا بعد أن كان 40 جنيهًا في فترة سابقة، وأن سعر المكرونة شهد تخفيضًا بنسبة 20%.