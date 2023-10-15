رئيس "فوسفات": دعم جهود التنمية بالوادي الجديد وفق خطة "البترول"

أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، إحدى شركات قطاع البترول، اليوم الأحد، حرص الشركة على دعم جهود التنمية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة للمشاركة المجتمعية في كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للشركة لتميزها خلال مشاركتها بجناح في مهرجان التمور الثالث بمدينة الخارجة ورعايتها للمهرجان، و نجاحها لوصول لمركب سمادي من خام الفوسفات له أهمية اقتصادية كبيرة، و منح المحافظ درع المحافظة لرئيس فوسفات مصر، على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ64

من جانبه قدم رئيس فوسفات مصر الشكر لمحافظ الوادي الجديد، على دعمه الدائم للشركة، ومشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات.

تخصيص 100 فدان لصالح شركة فوسفات مصر

كان محافظ الوادي الجديد قد قرر تخصيص 100 فدان لصالح شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة التعدينية، وذلك بمنطقة مفيض باريس بهدف تجربة السماد الجديد الذي أعلنت الشركة عنه خلال فعاليات مهرجان التمور الثالث.

من جهته، أكد المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، أن قرار محافظ الوادي الجديد، يهدف لدعم التنمية الزراعية وجهود الشركة في تنفيذ مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات، وتحقيق أعلى فائدة منه في زيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية لها وعلى التوازي ترشيد استهلاك مياه الري وهو ما يحققه السماد الجديد.

وفي سياق آخر، كان المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، لافتاً إلى إنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة فى هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع، موضحاً ان تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الأمثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023 ، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.