"فوسفات مصر" تعتمد 4 محاور استراتيجية لتسويق الفوسفات

اعتمد المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، اليوم، محاور استراتيجية التسويق لخام الفوسفات داخل وخارج الوطن لتحقيق أعلى استفادة من الثروة التعدينية بما يدعم الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعليمات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة لتنمية الأعمال والمشروعات، إنه تم وضع 4 محاور لسياسة وخطة التسويق لتوسيع نطاق البيع لأسواق جديدة والارتقاء بعملية التسويق، وهي المحور الأول هو ( المنتج والسوق) فبالنسبة للمنتج فإن فوسفات مصر حاصلة على تراخيص حق استخراج الخام من 3 مناق هي ( الوادي الجديد – البحر الأحمر – أسوان) وحيث إن الخام هو الركن الركين للتميز في عملية التسويق فكانت اهتمام واعتناء الشركة بجودة الخام والحفاظ على مكوناته وتركيزاته من خلال برامج توكيد ورقابة الجودة وهما ( QUALITY INSURING) و ( QUALITY CONTROL) وذلك بدأ من مرحلة استخراج الخام من المنجم وحتى المرحلة الأخيرة تسليم الخام للعميل.

وأضاف أن المحور الثاني وهو ( الاسواق التصديرية المستهدفة) حيث اعتمدت شركة فوسفات مصر في السياسة التسويقية على العقود طويلة الاجل مع تقسيم الاسواق التصديرية المستهدفة لمناطق جغرافية وفقًا لمعدلات استيراد هذه المناطق لخام الفوسفات، فكانت أبرز الأسواق المستهدفة هي دول شرق آسيا، مثل " اندونيسيا – ماليزيا " و الهند والبرازيل ودول امريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية.

وأشار طارق، إلى أن المحور الثاني ركز على اتباع سياسة " عقود البيع الفورية"، ( ONSPOT CONTRACT ) وذلك في حالة اضطراب الأسواق او بهدف تحسين التسعير بالإضافة للميزة النسبية لفوسفات مصر بتنوع الخام من مناطق الاستخراج مما يلبي متطلبات الأسواق الخارجية باختلاف استخدامات الخام نفسه.

كما قال نائب رئيس الشركة لتنمية الأعمال والمشروعات، إن المحور الثالث وهو محور " التسعير" ، حيث تم اعتماد سياسة تسعيرية مرنة وفقا لمتطلبات السوق المؤثرة على الانتاج ووفقا لنقاط تسليم الخام المختلفة حيث تتبع الشركة سياسة بيعية تعتمد على ( المعادلة السعرية) وهي الربط بين خام الفوسفات والمنتج النهائي وكذلك في حالة البيع الفوري الذي يعتمد على ( التفاوض السعري).

وذكر أن المحور الرابع والأخير هو ( الترويج وأساليب الدعاية التسويقية) وهي تعتمد بشكل رئيسي على معرفة ودراسة وتحديد الأسواق وتصنيفها ومعرفة المصنعين للخام والصناعات المعتمدة على خام الفوسفات وحضور المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بتسويق الهام مثل مشاركة ورعاية الشركة كراعي فضي لمنتدى مصر للتعدين (النسخة الثانية) Egypt Mining Forum بحضور وزير البترول ولفيف من وزراء البترول العرب والأجانب وممثلي شركات الاستثمار التعديني والذي تم تنظيمه في الفترة من 18 – 19 يوليو الجاري

وتعتبر فوسفات مصر من كبرى شركات المنتجة لخام الفوسفات وتمثل 65 % من صادرات الفوسفات المصري للخارج وبالتي اعتمدت شركة فوسفات سياسية تسويقية وبيعية متميزة وفقا للمعايير الدولية