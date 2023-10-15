رئيس جودة التعليم: التعليم الأزهري سيظل أحد ركائز منظومة التعليم في مصر

أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي أن التعليم الأزهري سيظل أحد الركائز الأساسية المهمة لمنظومة التعليم في مصر، وأنه يمثل رصيدا قوميا حقيقيا للتنوع في مخرجات التعليم وأهدافه داخل مصر، إضافة للدور العالمي للأزهر كمنارة معرفة يقصدها الآلاف من كل أرجاء العالم.

وقال عشماوي اليوم الأحد، قبيل انطلاق أعمال الملتقى الثالث لجودة التعليم الأزهري صباح غد الاثنين والذي تعقده الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - "إن انعقاد هذا الملتقى يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على التأكيد على أهمية الارتقاء بمفاهيم ومعايير الجودة في كل المؤسسات التعليمية بمصر".

وأشار عشماوي إلى أن التعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومؤسسة الأزهر يعتبر نموذجا طيبا للعمل البناء الذي تترجمه معدلات الاعتماد المتنامية لمؤسسات الأزهر في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن أن انعقاد ملتقى جودة التعليم الأزهري يوم 16 أكتوبر 2023 يأتي بالتزامن مع احتفال مصر قيادة وشعبا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد.. مشيرا إلى أن نصر السادس من أكتوبر سيظل أعظم مؤشر على أن عظمة الأوطان تظل مرتبطة أشد الارتباط بالارتقاء بمهارات الإنسان وقدراته المعرفية، وأن هذا ما تجلى في حرب السادس من أكتوبر.

وحول الملتقى الثالث لجودة التعليم الأزهري، قال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "إننا جميعا نفتخر بكون الأزهر أحد أقدم جامعات الدنيا، وأنه مؤسسة عريقة ومؤثرة، وقادرة على التطور الذي يحافظ على التوازن الكبير بين مفهومي الأصالة والمعاصرة.

واختتم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتأكيد على أن مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من عشرات المشروعات القومية العملاقة في كل مجالات التنمية، تسير في اتجاه الرقي بحياة الإنسان، والإعلاء من قيمته وكرامته وصولا إلى مفهوم عالمي حقيقي حول ما يعرف ب "جودة الحياه" والتي تعبر عن محصلة كل تطور وعمل جاد نقوم به كأفراد ومؤسسات.