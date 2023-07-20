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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يشيد برؤية شيخ الأزهر فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة راجية علي طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري بمشيخة الأزهر.

 وأكد عضو مجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أحمد الطيب على أن التعليم هو الركيزة الأولى لنهوض المجتمعات وتطورها، وأن الأزهر حريص على تطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يواكب التقدم التكنولوجي ومقتضيات العصر في مختلف المجالات، وأن الأزهر لن يتوانى عن تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائه وبناته طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، لتأهيلهم للمشاركة في صياغة مستقبل أمتنا ووطننا.

 وأضاف النائب خالد طنطاوي أنه يتفق مع مطالبة شيخ الأزهر القائمين على مهمة تطوير التعليم في وطننا العربي والإسلامي، ببذل المزيد من الجهد، وضرورة التيقظ لمحاولات تطبيع أمراض مجتمعية وسلوكيات وانحرافات غير مقبولة- لا دينيًّا ولا أخلاقيًّا- من خلال مناهج التعليم تحت مسميات الانفتاح على الآخر والتطوير والتقدم.

وأكد البرلماني على ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف، فى كل ما يتعلق من سياسات خاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية حتى تحقق المناهج التعليمية أهدافها، في تخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق والتقاليد المصرية الأصيلة.

وأشاد النائب خالد طنطاوى برؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن التعليم الأزهرى سواء فيما يتعلق بالمعاهد الأزهرية أو جامعة الأزهر شهد المزيد من التطوير والتحديث فى المناهج التعليمية التي أصبحت تتواكب مع أفضل النظم العالمية. 

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