الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير إفريقي: مصر قدوة ونموذج يحتذى به في مكافحة الإرهاب

الجيش المصري
الجيش المصري

قالت صحيفىة “leadership"  الناطقة بالإنجليزية والتي تصدر من  نيجيريا، أن مصر قدوة ونموذج يحتذى به في مكافحة الارهاب والتطرف، وان نيجيريا عليها أن تحذو حذو مصر في هذا الدرب.

التعاون بين مصر ونيجيريا

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن هناك تعاون بين البلدين،  حيث يهدف تبادل المعرفة والخبرة إلى تعزيز جهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بالإرهاب والسرقة والفساد داخل حدودها، مشيرة إلى أن نيجيريا ظلت تواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في السرقة والفساد والإرهاب في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 35 ألف شخص قتلوا منذ عام 2009 عندما شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية  تمردها بهدف الإطاحة بالحكومة في نيجيريا.

ووفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من برنامج تتبع الأمن النيجيري (NST)، وهو مشروع تابع لبرنامج إفريقيا التابع لمجلس العلاقات الخارجية، قُتل 63111 شخصًا في السنوات الثماني الماضية،  بسبب الإرهاب  والسرقات والاشتباكات بين الرعاة والمزارعين والأزمات الطائفية والاشتباكات الطائفية والقتل خارج نطاق القانون وغيرها، بجانب الآفة المزدوجة المتمثلة في قطع الطرق والإرهاب التي تخنق النمو والتنمية في البلاد.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 15-10-2023 فى محافظات مصر

 الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

ونقلت الصحيفة القول عن وزير الدفاع النيجيري محمد بدارو أبو بكر  حيث أِشاد  بالقوة العسكرية المصرية التي لا تتزعزع وتفانيها المستمر في حماية السيادة الوطنية، وهو إنجاز تحقق بعد خمسة عقود من حرب 1973 التاريخية.

وقالت الصحيفة إن ما يجعل هذا التعاون أكثر أهمية هو أوجه التشابه المذهلة بين صراعات مصر ونيجيريا الحالية ويواجه كلا البلدين خطر الإرهاب داخل حدودهما، ويستكشف كل منهما أساليب شاملة وشاملة لمكافحة الإرهاب، ولا تشمل هذه الاستراتيجيات التكتيكات العسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا برامج إعادة الإعمار والتنمية التي تهدف إلى تحسين حياة مواطنيها.

وقد صرح وزير الدفاع، محمد بدارو أبو بكر، "إننا نأمل أن تتمكن قواتنا المسلحة من استخلاص دروس قيمة من تجارب مصر لمواجهة التحديات التي نواجهها" وتؤكد روح التعلم والتكيف هذه تصميم نيجيريا على مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر.

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تدريب الضباط النيجيريين في مصر 

وقالت الصحيفة إن أحد الجوانب الرئيسية لهذه الشراكة المزدهرة هو تدريب ضباط الجيش النيجيري في مصر،  وبما أن هؤلاء الضباط يخضعون لمستويات مختلفة من التدريب، فمن المتوقع أن تؤثر المعرفة والخبرة التي يكتسبونها بشكل كبير على عمليات مكافحة الإرهاب في نيجيريا.

ويعد هذا النهج التعاوني بمثابة شهادة على الاعتقاد بأن الخبرات والرؤى المشتركة يمكن أن تدفع الدول نحو حلول أكثر فعالية للمشاكل المشتركة.

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وقال الوزير: يحمل "الانتصار المجيد في حرب أكتوبر" عام 1973 أهمية تاريخية هائلة ليس فقط لمصر ولكن أيضًا للدول الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا فهو يقف كرمز للنصر والوحدة والتصميم، واعترف الوزير بأن هذا الانتصار يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر، مما يؤدي في النهاية إلى استعادة المناطق الحيوية. 

وبحسب الصحيفة بعد خمسة عقود من الزمن، لا تزال مصر تقف كقوة عسكرية هائلة، ملتزمة بحماية سيادتها وأصداء هذا النصر تتردد أصداؤها في الدول الأفريقية، الأمر الذي يشكل مصدر إلهام لنيجيريا في مواجهتها لتحدياتها المعاصرة.

مصر مصر قدوة نموذج الإرهاب مكافحة التطرف

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