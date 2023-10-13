الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السعودية تتعادل مع نيجيريا وديا في اللحظات الأخيرة

كنو سجل هدف التعادل
كنو سجل هدف التعادل القاتل لصالح السعودية

فرض منتخب السعودية التعادل الإيجابي على نظيره النيجيري بهدفين لكل فريق  في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

وأقيمت المباراة الودية خلال معسكر منتخب السعودية في البرتغال، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأسيوية مطلع العام المقبل.

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أحداث المباراة

منتخب السعودية حافظ على شباكه نظيفة خلال الشوط الأول رغم سيطرة الفريق النيجيري الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

وكانت أخطر الكرات في الدقيقة الأخيرة بعد انفراد من لوكمان الذي تلقى تمريرة رائعة من صامويل تشوكويزي لكنه وضع الكرة بعيدًا عن المرمى.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب السعودية في التقدم على عكس سير اللعب في الدقيقة 60 عن طريق لاعب الوسط سلمان الفرج الذي نفذ ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى سقطت فوق الحارس النيجيري الذي فشل في إخراج الكرة لتسكن الشباك.

واستطاع منتخب نيجيريا في إدراك التعادل في الدقيقة 71 بعد خطأ من عبد الإله العمري الذي أسكن الكرة في مرمى فريقه بدلا من تشتيتها قبل وصولها للمهاجم النيجيري.

وبعد 10 دقائق وتحديدا في الدقيقة 81، كيليتشي ايهيناتشو هدف منتخب نيجيريا الثاني، وكان في طريقه للفوز حتى رد الأخضر بالتعادل من خلال تسجيل هدف ثان في الدقيقة 99 بواسطة لاعب الوسط محمد كنو الذي سدد ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن تصطدم باللاعب النيجيري وتخدع الحارس.

وتعد هذه ثالث مباراة على التوالي يفشل روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية الجديد في تحقيق الفوز بها بعد خسارته أمام كوستاريكا بنتيجة 3-1 وكوريا الجنوبية بهدف دون رد.

ويختتم منتخب السعودية معسكره في البرتغال بخوض مباراة ودية ثانية أمام مالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، قبل أن يبدأ تصفيات قارة آسيا لكأس العالم بمواجهة الأردن في نوفمبر.
 

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