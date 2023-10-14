"حصون بارليف.. مشاهد من حرب أكتوبر".. جديد الدكتور محمد حلمي حامد

حصون بارليف.. مشاهد من حرب أكتوبر، عنوان أحدث مؤلفات الشاعر دكتور محمد حلمي حامد، وهي قصة للفتيان واليافعة، ورسوم الدكتور ناصر حامد، والتي تصدر قريبا عن المجلس الأعلى للثقافة.

مشاهد من حرب أكتوبر في “حصون بارليف”

وكشف الشاعر دكتور محمد حلمي حامد لــ “الدستور”، عن ملامح قصته الجديدة للفتيان واليافعة، “حصون بارليف.. مشاهد من حرب أكتوبر”، قائلا: القصة حاليا تحت الطبع وتصدر عن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى والمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الأديب محمد عبد الحافظ ناصف، وهى قصة تحكى أيضا مشاهد من حرب أكتوبر متضمنة لحظات عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف والاشتباك مع قوات العدو فى مشاهد ملحمية بطولية استمدت تفاصيلها القتالية من أحداث حقيقية جرت فى حرب التحرير، قام بإعداد رسومها الداخلية وغلافها الفنان دكتور ناصر حامد.

وشدد “محمد حلمي حامد” على أنه لا شك أن الحديث عن انتصار أكتوبر المجيد يعزز في نفوس الشباب والناشئة الذين لم يعاصروا هذه الأيام المجيدة قيم الانتماء والولاء لتراب مصر الحبيبة، ويعرفهم بأيام مجيدة من تاريخ نضال الشعب المصرى.

ومن أجواء قصة “حصون بارليف.. مشاهد من حرب أكتوبر"، تأليف محمد حلمي حامد: “الموقع الذي سنهاجمه في (عيون موسي) ليس مجرد حصن قوي للعدو، ولكنه كما تعلمون جميعا يحتوي علي بطارية ميدان بعيدة المدى عيار( 155 ملليمتر) تضم ستة مدافع ضخمة (هاوتزر) كانت ترسل قنابلها إلينا وإلي السويس وبور توفيق وحوض الدرس والزيتية، كل مدفع محصن بالصبات الأسمنتية والدشم الخرسانية والأحجار التي تم تصميمها بحيث تقاوم أي قصف بالقنابل، كما أن هذه المدافع تعمل بنظام آلي، فيتم ملء المدافع بالقنابل ذاتيا وتخرج ماسورة المدفع على قضبان ويفتح باب الدشمة المصنوع من الصلب ثم تنطلق القذيفة، ويعود المدفع والماسورة مرة أخري ويغلق الباب، وهذه المدافع تستطيع اطلاق وابلٍ من الذخيرة، والمطلوب منا الاستيلاء على هذا الحصن وإبطال عمل هذه المدافع التي تلحق بقواتنا أشد الأضرار.”

محمد حلمي حامد

مؤلفات الكاتب محمد حلمي حامد

يشار إلى أن الكاتب دكتور “محمد حلمي حامد”، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى العام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.

صدر له ثمانية دواوين هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان “هنا بيتى” (2021) ويستعد لاصدار الديوان التاسع الجاهز للطبع.

كما أن دكتور محمد حلمي حامد، وله العديد من الكتب العلمية فى مجالى التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئى فى سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن فى العصور الوسطى (2015) قراءات فى الفن الحديث (2016).