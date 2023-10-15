الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: الجمهوريون بالكونجرس طالبوا بايدن بمراعاة القانون الدولى فى غزة

بايدن
بايدن

قال محمود سلامة، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن فرنسا بريطانيا وألمانيا والنمسا، كلها اتخذت موقفًا مؤيديا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن وقف المساعدات لـفلسطين وتراجع عن ذلك، وألمانيا منعت المساعدات في الوقت الذي تطالب فيه الأونروا للمساعدات.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر متمسكة بموقفها خاصة بعد كلمة الرئيس السيسي، في تخريج الكليات العسكرية والتأكيد على الثوابت التاريخية تجاة القضية الفلسطينة للتهدئة والسلام الشامل.

وتابع، أن أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا، كان يبكي على الهواء ويتحدث عن أصوله اليهودية ويبدي تعاطفه مع الإسرائيليين وذلك بناء على الفيديوهات التي عرضت على القوات الأمريكية لأربعين طفل يذبحبون على يد حماس وفي النهاية اتضح أنها غير حقيقية وأمريكا اعتذرت عن هذه الفيديوهات.

تغير الموقف الأوروبي

وأشار إلى أن أوروبا أصبح هناك تغير في موقفها وتطالب بمراعاة البعد الإنساني، مؤكدًا أن السلطات الفلسطينية أبدت اندهاشها من التصريحات الأوروبية، واليوم رأينا اعتراض 50 عضوًا من الجمهوريين ويطالبون بايدن بمراعاة القانون الدولي والبعد الإنساني في غزة.

باحث الجمهوريين يطالبون بايدن مراعاة القانون الدولي غزة الاتحاد الأوروبي

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