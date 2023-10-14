هيئة شئون الأسرى والمحررين: إسرائيل دولة مجروحة فى كرامتها لا تستطيع العيش دون قتل

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن إسرائيل تعيش دائمًا على الدم، فإذا توقفت عن القتل يتحرك لديها الشعور بالقلق الوجودي على مبدأ بقائها في المنطقة، لذلك فإن إسرائيل تعتبر دولة مجروحة في كرامتها وعنجهيتها.



وأضاف "قدورة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي إم سي"، أن الأمة العربية بكل ما تمتلك من مقدرات وتداخل مصالح لها مع شعوب ودول كثيرة، إذا وظفت مقدراتها بشكل صحيح، سترضخ إسرائيل وتتعامل مع هذه المعطى الهام للغاية.



وأوضح أنه إذا تمت ممارسة الدبلوماسية دون استحياء، من خلال استجزاء موقف من إسرائيل، وظلت المواقف هزيلة ومتلعثمة، فهذا لن يفيد في شيء، فالتردد هو الذي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت، كي تنفذ المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني.