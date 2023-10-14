السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تستعد للمشاركة فى المعرض AITF المقام بأذربيجان

الجناح المصرى
الجناح المصرى

أعلنت  الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاركة فى معرض AITF والذي سوف يعقد بمدينة باكو – أذربيجان خلال الفترة من 3 الى 5 ابريل 2024.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أنه على الشركات الراغبة في المشاركة سرعة سداد قيمة المشاركة 2500 يورو، علما بأن آخر موعد للإشتراك هو فى الخامس من شهر نوفمبر المقبل، والحجز بأولوية السداد.

وتعمل وزارة السياحة على زيادة حصة  مصر من الأسواق الناشئة والواعدة سياحيا وعدم الاعتماد على أسواق محددة للجذب السياحى ومن بينها سوق كازاخستان  واوزباكستان وغيرهم من الأسواق الواعدة سياحيا.

كما تعمل الوزارة على تفعيل  بروتوكول التعاون الموقع بين الدولتين عام 2007،  والاستفادة منه في مجال السياحة بصورة أكبر حيث تعمل الوزارة على  تعظيم أوجه التعاون مع جانب أذربيجان في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الآثار، فيما يخص المتاحف واسترداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية. 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي معرض AITF أذربيجان اوزباكستان الاسواق الاسواق الواعدة

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