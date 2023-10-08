الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنشيط السياحة تستعد للمشاركة فى معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

سياحة
سياحة

أعلنت  الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاركة فى معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، والذي سوف يعقد بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2024.

وأشارت الهيئة فى منشور عمم على جميع الشركات إلى أنه على الشركات الراغبة في المشاركة بالمعرض عليها سرعة سداد قيمة المشاركة 2500 يورو، موضحة أن آخر موعد للاشتراك هو الخامس من نوفمبر المقبل والحجز بأولوية السداد. 

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات سياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، وسيضم المعرض دول جديدة منها قطر، المغرب، الأردن، البوسنة والهرسك، تشاد، العلا، موريشوس ،وجورجيا.

كما يستهدف المعرض أكثر من 40،000 ألف زائر من الزوار والسياح والمهتمين والمتخصصين في قطاع السياحة ومحبي السفر.

كما يسعى أن يكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي معرض جدة الدولي للسياحة المملكة العربية السعودية المعرض هيئات سياحة

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