الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA بفرنسا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA والتي تٌقام فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وقام بافتتاح الجناح المصري المشارك في فعاليات المعرض السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور السيدة ليديا علي المستشارة بالسفارة المصرية في فرنسا، ورامي نظمي مدير المكتب المركزي لفرنسا ودول البنلوكس بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

من جانبه، أشار القاضي إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض حيث إنه يعد أهم معرض مهني يُقام في السوق الفرنسي ومن أهم المعارض السياحية في أوروبا مما يعد فرصة جيدة للقاء المسئولين ومتخذي القرار ومنظمي الرحلات وممثلي ومسئولي شركات السياحة والطيران للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، لافتًا إلى أهمية السوق الفرنسي الذي يعد من أهم الأسواق الرئيسية المستهدفة.

وعلى هامش مشاركته في المعرض عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عددًا من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة العاملة بالسوق الفرنسي وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي كما تناولت استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى مصر، والحديث عن أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة  السياحة في مصر، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع الحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي.

وتم استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال زيارته مما يجعل تجربة السائح أكثر ثراء ومتعة.  

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باريس المعرض المعارض السياحية

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