شهيرة ترد على أنباء عودتها للتمثيل من جديد بعد فترة غياب

قالت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، إن يوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، يوم صعب جدا عليها، مضيفة: "كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب، ويوم الذكرى بيتضاعف الحزن والإحساس".

وأضافت الفنانة شهيرة خلال لقائها مع "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "إحنا بنزور قبره وبنقول له إحنا كلنا جينا أهوة.. أنت واحشتنا ودايما انت معانا، وعمرك ما هتغيب عننا وكل لمسة من لمساتك فى الفن والحياة فاكرينها، والناس دايما بتدعى لك".

وردًا على سؤال من هو أقرب أبناء الفنان محمود ياسين لوالده الراحل، قالت الفنانة شهيرة: "ابني عمرو هو أقرب شخصية من شخصية والداه، وأنا تعلمت منه الكثير من الأشياء أهمها التسامح والتواضع، كان دائما حنون على كل من حوله".

وتابعت: "الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصًا مثال للالتزام، وأنا تعلمت منه الالتزام فى المواعيد منه، الحقيقة محمود كان عنده صفات أخلاقية كتيرة وكلنا تعلمنا منه"، مشيرة إلى أنه الفنان الوحيد الذى قدم 8 أفلام سينمائية تتناول الحروب العسكرية.



كما ردت على أنباء عودتها للتمثيل من جديد، قائلة: "أنا دلوقتي بزور قبر محمود ياسين عشان ذكرى الوفاة، ومقدرش أرد على حاجة دنيوية ولا أفكر في حاجة تانية دلوقتي".