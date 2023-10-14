السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عمره ما بيغيب عني".. الفنانة شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين

برنامج الستات ميعرفوش
برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

أحيت الفنانة شهيرة ذكرى رحيل زوجها الفنان محمود ياسين، قائلة إن هذا اليوم من أصعب أيام حياتها، ودائمًا في قلبها وعقلها لا يغيب عن حياتيها، معقبة: "خيالك عمره ما بيغيب عننا".

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة سي بي سي الفضائية، حيث أكدت أن عمرو ابنه يشبهه بشكل كبير.

 

وأضافت الفنانة شهيرة، أن الفنان محمود ياسين، كان من الشخصيات التي تتمتع بصفات فريدة وأخلاق كبيرة سواء معها أو مع أولاده.

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يعرض الفيلم التسجيلى "الجريمة" لسرد أحداث مجزرة "بحر البقر"

"الستات ميعرفوش يكدبوا"

برنامج نسائي يومي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف الذين يتم محاورتهم حول كل ما يهم الأسرة والمرأة بشكل خاص.

 

الفنانة شهيره شهيرة الستات ميعرفوش يكدبوا قناة سي بي سي الفضائية برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا محمود ياسين الفنان محمود ياسين

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