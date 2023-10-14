"عمره ما بيغيب عني".. الفنانة شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين

أحيت الفنانة شهيرة ذكرى رحيل زوجها الفنان محمود ياسين، قائلة إن هذا اليوم من أصعب أيام حياتها، ودائمًا في قلبها وعقلها لا يغيب عن حياتيها، معقبة: "خيالك عمره ما بيغيب عننا".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة سي بي سي الفضائية، حيث أكدت أن عمرو ابنه يشبهه بشكل كبير.

وأضافت الفنانة شهيرة، أن الفنان محمود ياسين، كان من الشخصيات التي تتمتع بصفات فريدة وأخلاق كبيرة سواء معها أو مع أولاده.

"الستات ميعرفوش يكدبوا"

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