الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يعرض الفيلم التسجيلى "الجريمة" لسرد أحداث مجزرة "بحر البقر"

الإعلامية إيمان
الإعلامية إيمان عز الدين

عرضت الإعلامية إيمان عزالدين، الفيلم التسجيلي "الجريمة" لسرد ما حدث في مجزرة بحر البقر. 

قصة طالبة في مدرسة “بحر البقر”

واستعرضت الإعلامية إيمان عزالدين، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، دفتر لإحدى الطالبات في مدرسة "بحر البقر" اسمها فتحية السيد عبدالرحمن عوف، من مواليد 23/11/1959م، معقبة: "طفلة قاعدة في المدرسة تتعلم.. تتعلم العدو من الحبيب.. كانت قاعدة تذاكر تاريخ وجغرافيا، حتى تعرف أصل التاريخ وأصل الجغرافيا، وعشان تعرف إن العدو هيفضل عدو وعمره ما هيتغير، وكانت تتعلم أيضًا العربي". 

وتابعت الإعلامية إيمان عزالدين: "العدو  الذي لا يملك بصرًا ولا بصيرة.. الخسة والغدر والخيانة تجري في دمه".

 

الاعلامية ايمان عز الدين مجزرة بحر البقر فيلم تسجيلي الجريمة برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

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