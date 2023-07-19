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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيمان عزالدين تشكر القائمين على تطوير مدينة العلمين الجديدة: إيد مصرية شقيانة

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

قالت الإعلامية إيمان عزالدين، إن مدينة العلمين الجديدة أنشئت بقرار احترافي حازم وحاسم، معقبة: "اتنفذ في غمضة عين، على الرغم من أنه يأخذ سنين في تنفيذه". 

وأضافت عزالدين، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن أرض العلمين الجدية زُرعت ببذور الأمل والوطنية والمحبة، فطرحت كل هذا الخير.

وتابعت: "عندما ننظر حولنا ونجد كمية التعمير والبنيان الذي حدث، يجد أنه وفر الكثير من فرص العمل الكثيرة جدًا والسياحة، فضلاً عن الخير الكبير والكثير الذي لم يكن ليحدث إلا بالعمالة المصرية والأيادي المصرية التي هى فخر لنا".

وأشارت إلى أن العلمين التي كانت حقل لغم مكون من مليون لغم، هى اليوم في انتظار مليون زائر، موجهة رسالة شكر وتقدير للقائمين على تطوير مدينة العلمين الجديدة: “كل التحية والتقدير للأيادي المصرية الشقيانة إللي تعبت واشتغلت”. 

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