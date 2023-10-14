السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد أبو شامة: الحكومة المصرية تسعى بشكل كبير لحل القضية الفلسطينية

محمد أبو شامة
محمد أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أن مصر تقدم دورًا كبيرًا لدعم الشعب الفلسطيني، وهذا ما اتضح خلال حملة التبرع بالدم، وقوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلتة بقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية تسعي بشكل كبير لحل القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة.

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كما نوه "أبو شامة" أن من المحتمل أن تنتهي الحرب، وأن كافة الاطراف ستجلس على طاولة التفاوض لوقف التصعيد والتعامل بشكل إنساني مع الشعب الفلسطيني.

أوضح "أبو شامة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه عدد من المطالب في حديثه الأخير، والتي تمثلت في وقف التصعيد وإدخال المساعدات الطبية والغذائية، وهذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد أبو شامة القضية الفلسطنية الكاتب الصحفي محمد أبو شامة الشعب الفلسطيني اكسترا نيوز حملة التبرع بالدم

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