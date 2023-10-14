السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصير إسرائيل على المحك.. وتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب

انتهاكات إسرائيل
انتهاكات إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال عن تشكيل حكومة الطوارئ لإدارة الحرب على فلسطين، وذلك بعدما انطلقت حركة حماس لتحرير القدس من تدنيس الاحتلال، ووقف الانتهاكات المتصاعدة في غزة خلال الآونة الأخيرة.

 

للمرة الأولى منذ عام 1967 أقر الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة طوارئ من أجل قيادة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقد تم تشكيل الحكومة بمشاركة حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني جانتس، وتضمنت تشكيل "مجلس حرب" يعد "جانتس" ركنًا رئيسيا فيه.

 

 وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكنسيت أن إسرائيل ستقضي على حركة حماس وسحقها، واعتبر أن ما يحدث الآن هو قتال من أجل الوطن.

 

وحدة سياسية مزيفة

 

الحكومة، التي رفض يائير لابيد رئيس المعارضة في إسرائيل الانضمام إليها، مكلفة بإصدار القرارات المتعلقة بالحرب المندلعة بين إسرائيل وحركة حماس. 

 

وعلى الرغم من الإعلان عن أن الهدف الرئيسي من تشكيل حكومة الطوارئ هو الاتحاد من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل، فإن الحقيقة أن هناك العديد من الأبعاد المحيطة بتشكيل تلك الحكومة فمن جانب يسعى "نتنياهو" إلى إظهار وحدة سياسية مزيفة، ومن جانب آخر يسعى إلى إشراك أطراف أخرى معه بالمسؤولية تجاه الحرب. وفي هذا الإطار، يجدر إلقاء الضوء على خلفيات وأبعاد تشكيل حكومة الطوارئ في إسرائيل ومهامها والأهداف خلف تشكيلها، فضلا عن مستقبل الحكومة المتوقع.

 

بعد اندلاع عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من اتهامات لإسرائيل بالفشل استخباراتيا وعسكريا وتعالي الأصوات المطالبة بتشكيل حكومة طوارئ داخل الائتلاف قررت الحكومة بقيادة "نتنياهو" تشكيل "حكومة طوارئ" أو حكومة "حرب". وكانت فكرة حكومة الطوارئ قد اقترحها "نتنياهو" على بيني جانتس وباثير لابيد خلال جلستين منفصلتين ضمن إطلاع رئيسي المعارضة على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية، وقال إن الحكومة ستكون شبيهة بحكومة الطوارئ التي أقامها ليفي اشكول إبان حرب 1967, يتولى فيها ممثلو المعارضة كوزراء بلا وزارة ويكونان شريكين في المجلس الوزاري الأمني المصغر المسؤول عن اتخاذ قرارات الحرب.

مصير إسرائيل على المحك

 

وقد طالب "لابيد" خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بإخراج كتلة "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وايت مار بن غفير لاعتقاده بأن حكومة الطوارئ ينبغي أن تكون قائمة على أساس برنامج سياسي معتدل وهو ما يجعلها مقبولة في العالم وفي المنطقة، ويعزز من قدرتها على إدارة الحرب بحرية. 

أما "جانتس" فوافق دون شروط وقال إنه لا يريد أي مناصب وزارية، وأن ما يريده هو مرجعية موحدة في الحرب، حتى تتخذ القرارات بشكل مهني، ويتم هزيمة "العدو" مع تحمل مسؤولية مشتركة عن مجريات الأمور.

 

وعقب تشكيل الحكومة العسكرية قال نتنياهو: "لقد شكلنا اليوم حكومة وحدة وطنية، شعب إسرائيل متحد إن مصير إسرائيل على المحك... كل عضو في حركة حماس هالك وسندمرهم جميعًا، تمامًا كما دمر العالم داعش، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي.

 

في السياق ذاته، رفض زعيم المعارضة ياثير لابيد الانضمام لحكومة الطوارئ اعتراضا على دخول كل من ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش المتطرفين وهو ما يجعل تلك الحكومة من وجهة نظره قد تزيد من الفوضى وتحول دون قيام باقي الأعضاء بتقديم المشورة متهما إياهما بأنهما السبب الرئيسي في الفشل ولا يمكن أن يكونا جزءًا من الإصلاح.

فلسطين تشكيل حكومة الطوارئ غزة القدس إسرائيل

مواد متعلقة

كاتب أمريكى: تهجير إسرائيل لسكان غزة "جريمة حرب"

لبنان: عدم وضع حد لما تقوم به إسرائيل سيشعل المنطقة بأسرها

استخدمت أسلحة جديدة.. "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتجه نحو حرب إبادة لا إنسانية

الأكثر قراءة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

هنية: أحيى موقف الأشقاء بمصر.. وقرارنا أن نبقى فى أرضنا

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر في وقت واحد بغزة

حماس تقصف "عسقلان" وحشود إسرائيلية ومطار بن غوريون برشقات صاروخية

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة