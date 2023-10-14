السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر في وقت واحد بغزة

غزة
غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 مجازر في وقت واحد بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ووسائل إعلام فلسطينية، قبل دقائق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجرزة جديدة في حي الفاخورة غرب معسكر جباليا، حيث استشهد 20 مواطنا على الأقل وأصيب أكثر من 80 مصاباً.

وأضافت: "كما استشهد 20 مواطنا وأصيب العشرات  في قصف آخر استهدف منزلاً في دير البلح بالمحافظة الوسطى قبل قليل".

بالتزامن نقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة كبيرة في شاعر حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة؛ حيث استشهد  25 مواطنا وأصيب 100 على الأقل في قصف استهدف منزلا هناك.

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استهداف الخدمات الطبية 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن استهداف غارة إسرائيلية، موقع عملية إنقاذ شمال قطاع غزة، الخدمات الطبية الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني.

وجاء في بيان الوزارة: "قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية أثناء انتشالهم الشهداء والجرحى من منزل عائلة دحمان شمال قطاع غزة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الضربة التي أعلنتها وزارة الداخلية الفلسطينية".

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ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس السبت الماضي، تشن طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق عديدة في القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

وذكرت وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على سكان غزة والضفة إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.

الإحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية قطاع غزة ثلاثة مجازر طوفان الأقصى حرب غزة

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