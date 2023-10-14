السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال: سنبدأ عملياتنا العسكرية البرية فى غزة فور سماح الوضع بذلك

غزة
غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوناتان كونريكوس، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال سيقيم الوضع في قطاع غزة وسير مغادرة المدنيين له، وإذا سمح الوضع سيبدأ عملياته العسكرية البرية هناك فورا.

وأضاف: "بمجرد أن نرى أن عدد المدنيين المتبقين في المنطقة والوضع يسمح بعمليات عسكرية كبيرة، سنتحرك"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن شبكة "سي إن إن".

وأمس الجمعة، أمهل جيش الاحتلال سكان غزة، البالغ عددهم 1,1 مليون شخص، 24 ساعة لمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه، قبل أن يمد المهلة اليوم 6 ساعات إضافية.

 

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تهجير سكان غزة بحجة الحفاظ على سلامتهم

وأعلن الاحتلال عن فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها، في حين يعمد إلى إغلاق المعابر من وإلى القطاع، كما قصف معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر.

وجاء في إخطار صادر عنه للسكان: "ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم، ونود إبلاغكم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالتحرك على الشوارع المشار إليها بأمان بين الساعتين 10:00 و16:00".

ووفقا للبيان سيسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك عبر شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، سكان قطاع غزة يفرون من شمال القطاع إلى جنوبه تفاديا لقصف الاحتلال.

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الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال عن عدة مناطق في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة من قبله، وطالب الصحافة بمغادرة المنطقة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرا القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات على قطاع غزة المحاصر وخلال المواجهات بالضفة الغربية المحتلة 2215 شهيدا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

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