السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة مناطق في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة من قبله، وطالب الصحافة بمغادرة المنطقة، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل، الآن.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة المحاصر وخلال المواجهات بالضفة الغربية المحتلة،  2215 شهيد، وذلك في اليوم الثامن للحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس.

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تحذيرات دولية من تدمير قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال

وكانت حصيلة الضحايا التي نشرت ليل الجمعة/ السبت، 1900 فلسطيني في غزة، بينهم 614 طفلا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 315 شخصا، بينهما 90 طفلا و107 سيدات استشهدوا، بينما أصيب 1788 آخرين من جراء القصف الإسرائيلي المدمر على غزة منذ صباح السبت.

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فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215 وأكثر من 8700 مصاب

غارات مكثفة من الشمال إلى الجنوب

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مكثفة من شمال قطاع غزة إلى وسطه وصولا إلى جنوبه.

وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال استهدفت "منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية".

اشتباكات شرق خان يونس جنوب القطاع

في المقابل وعلى الآرض، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال.

وجاء في بيانها: "معركة طوفان الأقصى مستمرة، وقد اجتازت مجموعة من مقاتلينا السياج الفاصل شرق خان يونس، وهاجمت تجمعات لقوات العدو، ودمرت ثلاث آليات عسكرية، والمعارك لا تزال مستمرة".

طوفان الاقصى

وأشعل هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، السبت الماضي، تحت مسمى “طوفان الأقصى”، شرارة حرب مدمرة بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على غزة.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 والجرحى إلى 3 آلاف، وفق آخر حصيلة أوردتها قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، مساء الجمعة.

غزة العدوان الإسرائيلى طوفان الأقصى مناطق عسكرية في غلاف غزة إبعاد الصحافة

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