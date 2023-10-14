إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، التحية لموقف مصر في أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة الأخيرة.

وقال إسماعيل هنية في كلمة له: "أقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا".

وأضاف: "أقول للعدو إن الضربة الاستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال".

وأكمل: "لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة، نحن هنا باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون".

ومنذ أن شن مقاتلو حماس هجوما عنيفا على المدن الإسرائيلية قبل أسبوع، قصفت إسرائيل غزة في غارات جوية وأمهلت جميع سكان شمال القطاع حتى صباح اليوم السبت للتحرك جنوبا.

ونصحت الإدارة الأمريكية اليوم السبت مواطنيها في غزة بالتحرك جنوبا نحو معبر رفح الحدودي مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة في ظل الأزمة الإنسانية بالقطاع الساحلي بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل الأسبوع الماضي ورد إسرائيل المتواصل عليه.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر اليوم للسماح للأمريكيين من أصل فلسطيني بالمغادرة.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "نحاول تسهيل الوصول إليه بأن يكون مفتوحا من الساعة 12 إلى الساعة الخامسة اليوم. المصريون والإسرائيليون والقطريون يعملون معنا على ذلك".