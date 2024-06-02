الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ الاقتصاد البيئى يوضح مزايا المنظومة الجديدة للمخلفات

الدكتور علاء سرحان
الدكتور علاء سرحان

أوضح الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي، أهم مميزات المنظومة الجديدة للمخلفات، قائلًا: "إن هذه المنظزمة في الأٍساس يجب أن تكون منظومة متكاملة، بداية من نقطة تولي المخلفات، حتى نقطة التخلص النهائي منها.

وأضاف علا سرحان، خلال ماخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة “extra news”، أن هذه تعتبر دورة حياة متكاملة يتم إدارتها من داخل منظومة جميع عناصر هذه المنظومة تتكامل مع  بعضها لرفع كفاءة استخدام هذه المنظومة في التخل من المخلفات، بالإضافة إلى أنه كيف يمكن أن يكون هناك استفادة اقتصادية وتعظيم المنفعة الاقتصادية بوجود مثل هذه المنظومة.

وأوضح أن المخلفات هي ثروة اقتصادية، لافتًا إلى أنه من المهم تخفيض كمية المخلفات التي تنتج حتى لا نحمل الدولة أعباء إضافية.

علاء سرحان أستاذ اقتصاد سياسى برنامج حديث الأخبار

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