"التعاون الخليجي": على المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف الاستهداف الوحشي لأهالي غزة

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن "استمرار الاستهداف الوحشي للمدنيين في قطاع غزة ودعوات التهجير القسري تستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في كلمة له، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال بحق قطاع غزة، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية".

وأكد البديوي، "أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية".

وأشعل هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت الماضي، تحت اسم "طوفان الأقصى"، شرارة حرب مدمرة بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على غزة، حيث ردت تل أبيب بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وتشن منذ الأحد غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة، مستمر حتى اللحظة.

غارات مكثفة من شمال لجنوب القطاع

وتشن طائرات الاحتلال الحربية منذ ليل الجمعة غارات مكثفة ومتواصلة من شمال قطاع غزة إلى وسطه وصولا إلى جنوبه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن غارات الاحتلال استهدفت "منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية".

وأمس الجمعة أيضا، أمهل جيش الاحتلال سكان غزة البالغ عددهم 1,1 مليون شخص، 24 ساعة لمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه، قبل أن يمد المهلة اليوم 6 ساعات إضافية.

وبالفعل أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، سكان قطاع غزة يفرون من شمال القطاع إلى جنوبه تفاديا لقصف الاحتلال.