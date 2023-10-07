مجلس التعاون الخليجى يحمّل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع

دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل؛ لحماية المدنيين، وحمّل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع.

ونقل بيان للمجلس عن الأمين العام جاسم البديوي قوله إن "قوات الاحتلال تتحمّل مسئولية هذه الأوضاع التي نتجت بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة".

ودعا البديوي، في البيان، المجتمع الدولي "للتدخل بسرعة لإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

عملية طوفان الأقصى

وتحت مسمى "طوفان الأقصى" شنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم هجومًا غير مسبوق متعدد الجبهات على إسرائيل، شمل إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحموا بلدات ومستوطنات إسرائيلية عدة، متاخمة للقطاع.

ومع استمرار القتال داخل إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر "بتعبئة واسعة النطاق للاحتياط" وأنهم "سيردون على النيران بحجم لم يعرفه العدو"، وتم شن غارات عدة على القطاع.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 198، كما بلغ عدد المصابين 1610.

في المقابل، أكدت هيئة الطوارئ "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا في هجمات حماس واسعة النطاق على إسرائيل. بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى أكثر من 100.

ويأتي القتال بعد 18 شهرًا من التوتر الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد مع اندلاع أعمال عنف في كل من غزة والضفة الغربية.

ووفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، التي لا تشمل اشتباكات يوم السبت، قتلت القوات الإسرائيلية 212 فلسطينيًا هذا العام، بينما قتل الفلسطينيون 30 إسرائيليًا.