الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إسرائيل: 100 قتيل وإصابة 800 فى عملية "طوفان الأقصى"

الأدخنة تغطي غلاف
الأدخنة تغطي غلاف غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي قتلوا، وأكثر من 800 جريح خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقها عناصر الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم.

على صعيد متصل، قال مسئولو الصحة في غزة إن 198 فلسطينيا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

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الجامعة العربية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية فى غزة بشكل فورى

الاسرى الإسرائيليون 

 

فيما قال نائب رئيس حماس صالح العاروري، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين، بينهم ضباط كبار".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن هناك إسرائيليين محتجزين كرهائن في ثلاث مجتمعات محلية على الأقل داخل إسرائيل.

تابعت: "كما أن هناك مخاوف متزايدة من أن بعض الإسرائيليين، المفقودين الآن، قد تم نقلهم إلى قطاع غزة".

أمريكا تتضامن مع إسرائيل


قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن واشنطن ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

أضاف: "إنني أتابع عن كثب التطورات في إسرائيل. إن التزامنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يزال ثابتا، وأقدم تعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم البغيض على المدنيين. وستعمل وزارة الدفاع خلال الأيام المقبلة على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".

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استشهاد 161 فلسطينيًا وإصابة 930 آخرين فى القصف الإسرائيلى ضد غزة

وقد دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، المجتمع الدولي إلى إدانة "حماس وحلفائها".

فيما وأجرى منسق الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مكالمات هاتفية مع وزراء من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.

إدانات عربية 

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري، مذكرًا بما سبق أن حذر منه مرارًا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

فيما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم السبت، عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

 

 

 

 

 

 

إسرائيل قتلى مصابون طوفان الأقصى غزة

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