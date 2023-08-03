الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس التعاون الخليجى يؤكد أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وتأمين حرية الملاحة البحرية والتدفق السلس للتجارة الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالأمن البحري بمنطقة الخليج العربي، وتعزيز التعاون الخليجي– الأمريكي والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتأمين هذا الجانب.

وأكد أهمية هذا العمل المشترك في أمن الممرات المائية والملاحة البحرية، بما يضمن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة لدول المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن موضوع الأمن البحري من أهم الموضوعات في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذا الغرض في عام 2015م تجتمع دورياً للاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري، كما أكدت ذلك القمم الخليجية-الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك القمة التي عُقدت في جدة يوليو 2022، والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في يونيو 2023م الذي أكد أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية؛ للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.

مجلس التعاون دول الخليج جاسم محمد البديوي الولايات المتحدة الأمن البحري

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