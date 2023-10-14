لو فاتك التريند|لقاء وزيري خارجية مصر وألمانيا.. والأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، وترصد "الدستور" أبرزها في التقرير التالي، من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

رئيس الوزراء: توسعات مصنع الإطارات لتوفير المنتج المحلى فى الأسواق وتخفيض فاتورة الاستيراد

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، لتفقد مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.. للمزيد اضغط هنا.

أسرة "الموجي" تعلن عن عمل درامي يتناول مسيرة الموسيقار الراحل

أعلنت غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجى، عن تقديم عمل درامي يتناول مسيرة الموسيقار الراحل.

وتستعد أسرة الموسيقار الراحل لتقديم العمل عقب الانتهاء من كتابته، خاصةً وأن المسلسل سيكون مأخوذًا عن كتاب يتحدث عن قصة ومسيرة الموسيقار محمد الموجى، من تأليف الكاتب الصحفي محمد المكاوي، ومن المقرر طرحه للجمهور مع نهاية العام الجاري.. للمزيد اضغط هنا

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، التي تأتي على خلفية التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن المحادثات تناولت مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة باعتبارهما الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ التصعيد أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في تلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تعمق للمنخفض الجوي على محافظات الجمهورية، خاصة الشمالية، وهو منخفض في طبقات الجو العليا، يتزامن معه كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط، يؤدي لزيادة فرص سقوط الأمطار.. للمزيد اضغط هنا.