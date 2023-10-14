رئيس الوزراء يتفقد مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، ولفيف من قيادات محافظة بورسعيد.

وعبَّر رئيس الوزراء عن سعادته الكبيرة بهذا المصنع الضخم، الذي يوفر هذا المنتج المهم بهذه الجودة للسوق المصرية والتصدير أيضًا.

كما دعا رئيس الوزراء المتواجدين لتشجيع ودعم مثل هذا النوع من المصانع لما يوفره من منتجات ضرورية يحتاجها المواطن المصري من ناحية، ويوفر العملة الدولارية من ناحية أخرى، إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل.

وحرص رئيس الوزراء على التحدث مع العاملين ومناقشتهم عن مدى رضاهم بفرصة العمل التي توفرت لهم فى هذا المصنع.

كما تفقد رئيس الوزراء عنبرًا داخل المصنع ينتج سائلا يتم وضعه داخل الإطارات، وهذا المنتج من شأنه أن يقوم بلحام الكاوتش حال تعرضه لأي تهتك، وشاهد رئيس الوزراء تجربة عملية لذلك، ما دعاه لمزيد من الإعجاب باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

جولات ميدانية

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن أنه سيجري عددًا كبيرًا من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، في شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلاها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

وشهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.