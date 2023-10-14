السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مصانع المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، بتفقد أحد مصانع اللمبات الكهربائية والشرائح الإلكترونية.

واستمع رئيس الوزراء لشرح مفصَّل حول طبيعة المنتجات التي ينتجها المصنع، ومدى جودتها وكفاءتها مقارنة بالمنتجات العالمية.

وتفقد رئيس الوزراء خطوط إنتاج الليد واستمع لشرح واف حول إمكانيات خطوط الإنتاج المتواجدة ومدى كفاءتها وكفاءة المنتج الذي يخرج منها، كما حرص رئيس الوزراء على مناقشة العاملين في المصنع وسؤالهم عن مدى ارتياحهم في العمل.

ومن المُقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لافتتاح عددٍ من المشروعات في بورسعيد.

ويرافق رئيس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولو المنطقة الصناعية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد كبير من مسئولي المحافظة.

txt

رئيس الوزراء يتفقد الإنشاءات فى استاد النادى المصرى الجديد ببورسعيد

txt

رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة بورسعيد

جولات ميدانية

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن أنه سيجري عددًا كبيرًا من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، في شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلاها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

وشهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، فضلًا عن  افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.

المنطقة الصناعية شرق بورسعيد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد مجلس الوزراء الشرائح الإلكترونية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد الإنشاءات فى استاد النادى المصرى الجديد ببورسعيد

رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة بورسعيد

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

في أول أيام تطبيق القرار.. السلع المعفاة من الجمارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة