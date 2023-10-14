رئيس الوزراء يتفقد مصانع المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، بتفقد أحد مصانع اللمبات الكهربائية والشرائح الإلكترونية.

واستمع رئيس الوزراء لشرح مفصَّل حول طبيعة المنتجات التي ينتجها المصنع، ومدى جودتها وكفاءتها مقارنة بالمنتجات العالمية.

وتفقد رئيس الوزراء خطوط إنتاج الليد واستمع لشرح واف حول إمكانيات خطوط الإنتاج المتواجدة ومدى كفاءتها وكفاءة المنتج الذي يخرج منها، كما حرص رئيس الوزراء على مناقشة العاملين في المصنع وسؤالهم عن مدى ارتياحهم في العمل.

ومن المُقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لافتتاح عددٍ من المشروعات في بورسعيد.

ويرافق رئيس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولو المنطقة الصناعية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد كبير من مسئولي المحافظة.

جولات ميدانية

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن أنه سيجري عددًا كبيرًا من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، في شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلاها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

وشهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.