الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار فى تلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تعمقًا للمنخفض الجوي على محافظات الجمهورية، خاصة الشمالية، وهو منخفض في طبقات الجو العليا، تتزامن معه كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط، تؤدي لزيادة فرص سقوط الأمطار.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لنشرة DMC، إلى سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تحديدًا في مطروح، العلمين، الإسكندرية، وكذلك على شمال الوجه البحري في شمال البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية، في دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، وبعض مناطق مدن القناة.

وأوضحت أن الأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

وكان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلن أمس الجمعة، عن رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارًا من صباح السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.