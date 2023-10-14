طعنه بسكين إثر مشاجرة.. إحالة أوراق شاب بكفر الشيخ للمفتي

أصدرت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية أحمد جبر، قرارًا يقضي بإحالة المتهم بإنهاء حياة شاب يعمل موظف في حي جنوب مدينة دسوق، طعنًا بسكين داخل قرية كفر إبراهيم بمركز دسوق، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وقد حددت المحكمة جلسة يوم 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهم.

تفاصيل القضية

تفاصيل القضية تعود إلى وقت قيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق، بورود إشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول جثة موظف يبلغ من العمر 28 عامًا، يقيم في قرية كفر إبراهيم بمركز دسوق، وبعد التحقيقات، تم اتهام المتهم، في العقد الثاني، بطعن المجني عليه بسكين بعد مشاجرة بينهما، وقد تم القبض على المتهم واعترف بصحة الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الحادثة.

وعقب التحقيقات في القضية تم إحالة المتهم للمحكمة التي قررت إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة يوم 9 ديسمبر.

ومؤخرا، فقد أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حكمًا حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه باتجاره في جوهر الحشيش المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.



وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمُتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 9277 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2176 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "عبد العاطي.إ.ع.ع"، 49 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 19 يونيو 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.