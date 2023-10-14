السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طعنه بسكين إثر مشاجرة.. إحالة أوراق شاب بكفر الشيخ للمفتي

طعن بسلاح ابيض -
طعن بسلاح ابيض - ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية أحمد جبر، قرارًا يقضي بإحالة المتهم بإنهاء حياة شاب يعمل موظف في حي جنوب مدينة دسوق، طعنًا بسكين داخل قرية كفر إبراهيم بمركز دسوق، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وقد حددت المحكمة جلسة يوم 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهم.

تفاصيل القضية

تفاصيل القضية تعود إلى وقت قيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق، بورود إشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول جثة موظف يبلغ من العمر 28 عامًا، يقيم في قرية كفر إبراهيم بمركز دسوق، وبعد التحقيقات، تم اتهام المتهم، في العقد الثاني، بطعن المجني عليه بسكين بعد مشاجرة بينهما، وقد تم القبض على المتهم واعترف بصحة الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الحادثة.

وعقب التحقيقات في القضية تم إحالة المتهم للمحكمة التي قررت إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة يوم 9 ديسمبر.

ومؤخرا، فقد أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حكمًا حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه باتجاره في جوهر الحشيش المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

txt

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 9400 علبة سجائر مهربة في كفر الشيخ


وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمُتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 9277 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2176 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "عبد العاطي.إ.ع.ع"، 49 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 19 يونيو 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

مفتى الجمهورية محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ كفر الشيخ مشاجرة الطعن بالسكين

مواد متعلقة

نائب محافظ كفر الشيخ يشارك في حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى

كفرالشيخ تنتفض لأجل فلسطين.. إقبال كبير على التبرع بالدم لأهالى غزة

ضمن مبادرة التحالف الوطنى.. تنظيم حملة للتبرع بالدم فى كفرالشيخ دعمًا لأهالى غزة

أطباء كفر الشيخ يختارون نقيبهم فى انتخابات التجديد النصفى

محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة

محافظ كفرالشيخ: نقدر دور الأئمة فى بث روح الولاء والانتماء

تنفيذ مبادرة "لا أمية مع تكافل" بالتعاون بين مديرية التضامن وفرع الهيئة بكفر الشيخ

"شباب كفر الشيخ" تشارك ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج "نتشارك"

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء وزيري خارجية مصر وألمانيا.. شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 