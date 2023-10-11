الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 9400 علبة سجائر مهربة في كفر الشيخ

سجائر
سجائر

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية كبيرة من علب السجائر المستوردة المهربة جمركيا والمحلية التي تباع بأزيد من التسعيرة، لدى أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر، بمدينة كفرالشيخ، وتم التحفظ عليها، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

ضبط علب سجائر أجنبية مهربة جمركيا

وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 9400 علبة سجائر ما بين مستوردة مهربة جمركيا، ومحلية تباع بأزيد من التسعيرة بحوزة أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر فى مدينة كفرالشيخ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير عشرات المحاضر التموينية للمخالفين في مدن ومراكز كفر الشيخ

وفي وقت سابق، فقد أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة،  ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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محافظ كفر الشيخ يفاجئ الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار.. ويضبط سيارة دقيق

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

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