السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معرض "أهلا مدارس" بفيصل ينهي فعالياته مساء اليوم

اهلا مدارس
اهلا مدارس

يستمر معرض "أهلاً مدارس" في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، في استقبال الجمهور حتى مساء اليوم السبت، حيث يتم عرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب في مختلف مراحل التعليم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن المثيلات الأخرى في الأسواق، بالإضافة إلى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

توافد على أجنحة معرض أهلا مدارس 2023 قبل انتهائه الجمعة

طرح كميات كبيرة من السلع

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت كميات كبيرة من السلع الغذائية في معارض "أهلا مدارس". حيث تم طرح السكر بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وتم طرح 20 ألف طن من الأرز المستورد بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وتم طرح الأرز المحلي عريض الحبة بسعر 22 جنيهًا للكيلو، والزيت بسعر 40 جنيهًا للزجاجة العبوة 800 مللي، والمكرونة 400 جم بسعر 7.5 جنيه، ومكرونة اسباجيتي 400 جم بسعر 8 جنيهات، وشاي 250 جم بسعر 44 جنيهًا، ودقيق 1 كجم بسعر 18 جنيهًا، وسمنة 650 جم بسعر 42 جنيهًا، وسمنة 700 جم بسعر 48 جنيهًا، وسمنة 1.5 كجم بسعر 97.5 جنيه. وتضم العروض الأخرى العديد من المنتجات الأخرى. كما تم ضخ 1000 طن من الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و1000 طن من اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيهًا، بالإضافة إلى الكميات المعتادة في المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت 14 أكتوبر، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%، تزامنًا مع مبادرة خفض الأسعار التي بدأت اعتبارًا من اليوم، وتشمل 7 أنواع من السلع. حيث انطلقت مبادرة خفض الأسعار التي تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، وتشمل سبعة أنواع من السلع، وهي: العدس، والفول، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والزيت، والسكر، والدواجن والبيض، بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%.

أهلا مدارس بمحافظة الجيزة المستلزمات والأدوات المدرسية أسعار مخفضة وزارة التموين والتجارة الداخلية أماكن معارض اهلا مدارس

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