السبت آخر موعد لمعرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل فى الجيزة

يواصل معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، استقبال الجمهور حتى بعد غد السبت، حيث يتم طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، بجانب أيضًا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن معرض فيصل، واحد من 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، وأكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

معرض "أهلًا مدارس 2023" بمنطقة فيصل الأكبر بمحافظة الجيزة

وأضاف المصيلحي أن معرض "أهلًا مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيرًا إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة.

على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض “أهلا مدارس”، حيث يتم طرح السكر بسعر 20 جنيهًا للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيهًا وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيهًا للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيهًا للزجاجة والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400 جم بـ8 جنيهات وشاي 250 جم بـ44 جنيهًا ودقيق 1 كجم بـ18 جنيهًا وسمنة 650 جم بـ 4 جنيهًا وسمنة 700جم بـ48 جنيهًا وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و1000 طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيهًا، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.