موعد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.. وجدول الحفلات

موعد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات البحثية والتي تحتفل بمئوية الفنان الشعب سيد درويش حيث يضم الحفل الذي يقام بدار الأوبرا المصرية نخبة من نجوم الفن والطرب وعازفي الآلات الموسيقية وذلك خلال الأيام الخيرة من شهر أكتوبر الجاري.

موعد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

حددت دار الأوبرا المصرية موعد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 والذي يقام خلال الفترة من يوم 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023 على مسارح دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك للاحتفال بمئوية الفنان سيد درويش الذي لحن مجموعة مميزة من الأغاني و الأوبريتات الغنائية الكبرى.

يضم المهرجان نحو 38 حفلا يحييها نحو 120 فنان منهم 90 مطرب ومطربة أبرزهم الفنانة أصالة وأحمد محسن وخالد سليم ونهى حافظ وكريم زيدان وأيمن مصطفي ومى فاروق وأحمد إبراهيم ومحمد الخولي وأميرة الرفاعي وياسر سليمان.

حفل افتتاح الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية

تحيي حفل افتتاح الدورة الـ 32 من المهرجان العربي للموسيقى يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري الفنانة أصالة بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا حيث يبدأ الحفل باحتفالية سيد درويش ثم عزف مقطوعة افتتاحية للموسيقار عمر خيرت.

وتقام حفلات المهرجان وفقا للجدول التالي:-

حفل المطربة مي فاروق يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر بقيادة المايسترو يحيي الموجي.

حفل المطرب على الحجار يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر بقيادة المايستروهشام جبر.

حفل المطرب هاني شاكر يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.

حفل المطربة حمزة نمرة يوم السبت الموافق 28 أكتوبر2023.

حفل عمر خيرت يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر ويشاركه الطفل أحمد الموسوي من الإمارات.

حفل المطرب تامر عاشور يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

حفل المطرب مدحت صالح يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

حفل المطرب اللباني آدن يوم الأربعاء الموافق 1 نوفممبر.

حفل المطربة أنغام يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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