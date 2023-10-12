يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن معرفة موعد مهرجان الجونة السينمائي 2023 لهذا العام، خاصًة بعد تأجيله نتيجة الأحداث الأخيرة مع دولة فلسطين، ويهتم الكثير به من أهل الفن لأنه من أبرز المهرجانات السينمائية الرائدة خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

بعد تأجيله.. تعرف على موعد مهرجان الجونة السينمائي 2023

وتنشر “الدستور” بالتقرير الآتي موعد مهرجان الجونة السينمائي 2023، وأسباب التأجيل.

وخلال الـ 5 سنوات الماضية استهدف مهرجان الجونة السينمائي عرض باقة متنوعة من الأفلام للجمهور سواء كان الجمهور المصري أو العربي العاشق للسينما، والذي يعقد هذا العام تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة، لذا ينتظر الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومحبي السينما، الدورة السادسة، والتي من المقرر إقامتها في الـ27 أكتوبر الجاري، -كما أعلنت إدارته-، بعد الظروف التي تعرض لها أشقائنا في غزة نتيجة قصف جيش الاحتلال لعدد من المباني والمناطق.

ودعت إدارة المهرجان، عدد من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي للمشاركة في حفل الافتتاح على رأسهم أيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين والمخرج المصري مروان حامد.

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أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 بالغردقة

فترة المقرر فيها إقامة مهرجان الجونة السينمائي

يُجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يٌقام مهرجان الجونة السينمائي el gouna film festival خلال الفترة من يوم 27 أكتوبر الجاري - 2 نوفمبر 203 المقبل ولمدة 6 أيام بالجونة في مدينة الغردقة حيث يهدف المهرجان وإدارته إلى عرض مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية للجمهور المصري أولا والعالمي ثانيا المحب للأفلام السينمائية وتبادل الثقافات.

ويربط مهرجان الجونة السينمائي في هذا العام 2023 بين صناع السينما من المنطقة العربية وصناع السينما العالمية من أجل تبادل الخبرات والتجارب كما أن يهدف المهرجان إلى اكتشاف مواهب جديدة بهدف تطوير صناعة السينما حيث يعرض مجموعة مميزة من الأفلام المختارة والتي حصلت على جوائز في مهرجانات عالمية سابقة.